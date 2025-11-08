Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Vögels Lexikon“

Wenn Vorarlberger zur „Rätschkachel“ werden

Vorarlberg
08.11.2025 16:25
Stefan Vögel ist Kabarettist und einer der erfolgreichsten Drehbuch- und Theaterautoren im ...
Stefan Vögel ist Kabarettist und einer der erfolgreichsten Drehbuch- und Theaterautoren im deutschsprachigen Raum. Was er ebenfalls ist: ein waschechter „Voradelberger“.(Bild: mathis.studio)

Der Vorarlberger Dialekt hat bekanntlich seine Eigenarten, insbesondere im Osten Österreichs versteht man nicht immer, was einem der Alemanne sagen will. Der Kabarettist und Autor Stefan Vögel will mit „Vögels Lexikon“ Abhilfe schaffen und Brücken bauen. Heute nimmt er sich dem wunderbaren Mundartbegriff „Rätschkachel“ an.

0 Kommentare

Das Zeitwort ratscha (ratschen) hat im Alemannischen mehrere Bedeutungen: Zum einen ist damit das traditionelle Lärmmachen mit der sogenannten Ratscha, einer Holzklapper, von Gründonnerstag bis zur Osternacht gemeint. Zugleich verstummt während dieser Zeit das Glockengeläut in allen katholischen Gebieten, da die Kirchenglocken der Sage zufolge nach Rom fliegen.

Etwas genereller ist mit dem Ratschen in Voradelberg jedoch das SchwätzenPlaudern oder sich unterhalten von Menschen gemeint: „Mir sind uf em Markt no a Wile beianand gstanda und hond g’ratscht.“ Im Sinne einer solchen gemütlichen Unterhaltung ist das Ratschen wertfrei und wird keineswegs automatisch als abwertend oder Zeitverschwendung im Sinne eines Geplappers verstanden.

Dessen ungeachtet kann das Verb Ratschen jedoch auch noch eine dritte und diesmal eindeutig negativ belegte Bedeutung annehmen: jene des Petzens. „Du muascht ned immer alls glei em Lehrer ratscha, was i dr verzell!“, beschwert sich ein Schüler beim anderen, wenn dieser nicht dichthalten kann, nachdem ihm Geheimnisse anvertraut wurden.

Lesen Sie auch:
Stefan Vögel ist Kabarettist und einer der erfolgreichsten Drehbuch- und Theaterautoren im ...
„Vögels Lexikon“
„Uf a Rammel go“ – das hört man nur im Ländle
25.10.2025
Vögels Lexikon
Wenn Vorarlberger „hauen“, kann das viel bedeuten
10.07.2025
„Vögels Lexikon“
Was ist ein „Moatlaschmecker“?
30.07.2025
„Vögels Lexikon“
„Vergunna“: Wenn Vorarlberger gönnerhaft sind
04.10.2025

Betreibt ein Mensch das Handwerk des Petzens, Verratens und Vernaderns in permanenter Art und Weise, so brandmarkt ihn der Voradelberger zurecht als Rätschkachel (auch: Ratschkachel) oder – um seiner Verachtung für den oder die Verräterin noch etwas größeren Ausdruck zu verleihen – verstärkend als Rätschfüdla (wörtlich: „Petz-Hintern“).

Porträt von Stefan Vögel
Stefan Vögel
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
2° / 8°
Symbol wolkig
Bludenz
-1° / 9°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
3° / 6°
Symbol wolkig
Feldkirch
-0° / 4°
Symbol Nebel

krone.tv

Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
115.758 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Kärnten
Betrugsopfer steht mit Umzugswagen vor Musikstar
102.137 mal gelesen
Krone Plus Logo
Vor dem Haus von Nockis-Star Gottfried Würcher stand plötzlich eine Deutsche mit Umzugkartons.
Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
97.800 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Mehr Vorarlberg
„Vögels Lexikon“
Wenn Vorarlberger zur „Rätschkachel“ werden
Schneiders Brille
Der vergoldete Boden des Handwerks
50 Meter tiefer Fall
Vorarlberger Landwirt mit Güllefass abgestürzt
Zwei Verletzte
Mit Pkw 20 Meter über steile Böschung abgestürzt
Gefährlicher Vorfall
Baukran krachte in Hohenems auf Gartenhütte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf