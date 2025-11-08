Wenn Vorarlberger zur „Rätschkachel“ werden

Der Vorarlberger Dialekt hat bekanntlich seine Eigenarten, insbesondere im Osten Österreichs versteht man nicht immer, was einem der Alemanne sagen will. Der Kabarettist und Autor Stefan Vögel will mit „Vögels Lexikon“ Abhilfe schaffen und Brücken bauen. Heute nimmt er sich dem wunderbaren Mundartbegriff „Rätschkachel“ an.
Das Zeitwort ratscha (ratschen) hat im Alemannischen mehrere Bedeutungen: Zum einen ist damit das traditionelle Lärmmachen mit der sogenannten Ratscha, einer Holzklapper, von Gründonnerstag bis zur Osternacht gemeint. Zugleich verstummt während dieser Zeit das Glockengeläut in allen katholischen Gebieten, da die Kirchenglocken der Sage zufolge nach Rom fliegen.
Etwas genereller ist mit dem Ratschen in Voradelberg jedoch das Schwätzen, Plaudern oder sich unterhalten von Menschen gemeint: „Mir sind uf em Markt no a Wile beianand gstanda und hond g’ratscht.“ Im Sinne einer solchen gemütlichen Unterhaltung ist das Ratschen wertfrei und wird keineswegs automatisch als abwertend oder Zeitverschwendung im Sinne eines Geplappers verstanden.
Dessen ungeachtet kann das Verb Ratschen jedoch auch noch eine dritte und diesmal eindeutig negativ belegte Bedeutung annehmen: jene des Petzens. „Du muascht ned immer alls glei em Lehrer ratscha, was i dr verzell!“, beschwert sich ein Schüler beim anderen, wenn dieser nicht dichthalten kann, nachdem ihm Geheimnisse anvertraut wurden.
Betreibt ein Mensch das Handwerk des Petzens, Verratens und Vernaderns in permanenter Art und Weise, so brandmarkt ihn der Voradelberger zurecht als Rätschkachel (auch: Ratschkachel) oder – um seiner Verachtung für den oder die Verräterin noch etwas größeren Ausdruck zu verleihen – verstärkend als Rätschfüdla (wörtlich: „Petz-Hintern“).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.