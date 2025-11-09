Vorteilswelt
Unfall in Laterns

Gleitschirmflieger bei Landeanflug abgestürzt

Chronik
09.11.2025 13:45
Beim Paragleiten kommt es immer wieder zu schweren Unfällen.
Beim Paragleiten kommt es immer wieder zu schweren Unfällen.(Bild: APA/APA Österreich Bild früher APA Basisdienst)

Ein schmerzvolles Ende nahm am Samstagnachmittag ein Gleitschirmflug in Laterns. Der 40-jährige Pilot verschätzte sich beim Landeanflug und fiel aus über fünf Metern Höhe ungebremst auf den Boden – dabei zog er sich Verletzungen unbestimmten Grades zu.

Gegen 14 Uhr war der Mann mit seinem Paragleiter im Bereich des Furkajochs gestartet. Nach einem ruhigen Flug setzte er schließlich zur Landung an. Dabei drosselte er allerdings die Geschwindigkeit zu stark – mit dem Ergebnis, dass der Schirm zusammenklappte und der Freizeitsportler aus über fünf Metern Höhe auf den Boden stürzte.

Beim Aufprall erlitt der 40-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades – nach der Erstversorgung wurde er von der Besatzung des Rettungshubschraubers ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.

