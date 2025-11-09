Gleitschirmflieger bei Landeanflug abgestürzt

Gegen 14 Uhr war der Mann mit seinem Paragleiter im Bereich des Furkajochs gestartet. Nach einem ruhigen Flug setzte er schließlich zur Landung an. Dabei drosselte er allerdings die Geschwindigkeit zu stark – mit dem Ergebnis, dass der Schirm zusammenklappte und der Freizeitsportler aus über fünf Metern Höhe auf den Boden stürzte.