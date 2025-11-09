Gleitschirmflieger bei Landeanflug abgestürzt

Ein schmerzvolles Ende nahm am Samstagnachmittag ein Gleitschirmflug in Laterns. Der 40-jährige Pilot verschätzte sich beim Landeanflug und fiel aus über fünf Metern Höhe ungebremst auf den Boden – dabei zog er sich Verletzungen unbestimmten Grades zu.
Gegen 14 Uhr war der Mann mit seinem Paragleiter im Bereich des Furkajochs gestartet. Nach einem ruhigen Flug setzte er schließlich zur Landung an. Dabei drosselte er allerdings die Geschwindigkeit zu stark – mit dem Ergebnis, dass der Schirm zusammenklappte und der Freizeitsportler aus über fünf Metern Höhe auf den Boden stürzte.
Beim Aufprall erlitt der 40-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades – nach der Erstversorgung wurde er von der Besatzung des Rettungshubschraubers ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.