„Rosenkavalier“ überfiel Blumenladen in Dornbirn

Gegen 9.35 Uhr betrat der Mann das Blumengeschäft in der Vorderen Achmühlerstraße. Dieser gab vor, einen Rosenstrauß kaufen zu wollen und verwickelte die 80 Jahre alte Verkäuferin in ein Verkaufsgespräch. Danach ging es perfide weiter: Zuerst ließ der vermeintliche „Rosenkavalier“ die 80-Jährige wissen, dass er mit der Karte zahlen wolle. Als dies nicht möglich war, erkundigte er sich bei der Frau, ob sie denn über genügend Wechselgeld verfüge.