„Rosenkavalier“ überfiel Blumenladen in Dornbirn

Am Samstagvormittag ist in der Dornbirner Innenstadt ein Blumengeschäft überfallen worden. Der unbekannte Täter erbeutete dabei einen Betrag in unbekannter Höhe, die Polizei sucht nun nach Zeugen.
Gegen 9.35 Uhr betrat der Mann das Blumengeschäft in der Vorderen Achmühlerstraße. Dieser gab vor, einen Rosenstrauß kaufen zu wollen und verwickelte die 80 Jahre alte Verkäuferin in ein Verkaufsgespräch. Danach ging es perfide weiter: Zuerst ließ der vermeintliche „Rosenkavalier“ die 80-Jährige wissen, dass er mit der Karte zahlen wolle. Als dies nicht möglich war, erkundigte er sich bei der Frau, ob sie denn über genügend Wechselgeld verfüge.
Im nächsten Moment hielt der Mann auch schon ein Messer in der Hand und verlangte von der Blumenverkäuferin, die Barschaft herauszurücken.
Flucht Richtung Dornbirner Ache
Die 80-Jährige händigte dem Räuber einen Geldbetrag in derzeit noch unbekannter Höhe aus, anschließend flüchtete der Täter in Richtung Dornbirner Ache.
Die ersten polizeilichen Maßnahmen brachten keinen Erfolg, daher ersucht die Exekutive etwaige Zeugen um Mithilfe. Der Täter dürfte in etwa 30 Jahre alt und von mittlerer Statur sein, zum Tatzeitpunkt habe er eine blaue Jacke sowie eine hellgraue Wintermütze getragen.
