Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zeugen gesucht

„Rosenkavalier“ überfiel Blumenladen in Dornbirn

Chronik
09.11.2025 13:05
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Tröster Andreas)

Am Samstagvormittag ist in der Dornbirner Innenstadt ein Blumengeschäft überfallen worden. Der unbekannte Täter erbeutete dabei einen Betrag in unbekannter Höhe, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

0 Kommentare

Gegen 9.35 Uhr betrat der Mann das Blumengeschäft in der Vorderen Achmühlerstraße. Dieser gab vor, einen Rosenstrauß kaufen zu wollen und verwickelte die 80 Jahre alte Verkäuferin in ein Verkaufsgespräch. Danach ging es perfide weiter: Zuerst ließ der vermeintliche „Rosenkavalier“ die 80-Jährige wissen, dass er mit der Karte zahlen wolle. Als dies nicht möglich war, erkundigte er sich bei der Frau, ob sie denn über genügend Wechselgeld verfüge.

Im nächsten Moment hielt der Mann auch schon ein Messer in der Hand und verlangte von der Blumenverkäuferin, die Barschaft herauszurücken.

Flucht Richtung Dornbirner Ache
Die 80-Jährige händigte dem Räuber einen Geldbetrag in derzeit noch unbekannter Höhe aus, anschließend flüchtete der Täter in Richtung Dornbirner Ache.

Die ersten polizeilichen Maßnahmen brachten keinen Erfolg, daher ersucht die Exekutive etwaige Zeugen um Mithilfe. Der Täter dürfte in etwa 30 Jahre alt und von mittlerer Statur sein, zum Tatzeitpunkt habe er eine blaue Jacke sowie eine hellgraue Wintermütze getragen.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
5° / 7°
Symbol leichter Regen
Bludenz
1° / 9°
Symbol bedeckt
Dornbirn
4° / 9°
Symbol leichter Regen
Feldkirch
2° / 9°
Symbol bedeckt

krone.tv

Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
137.708 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
117.521 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Kärnten
Betrugsopfer steht mit Umzugswagen vor Musikstar
107.018 mal gelesen
Krone Plus Logo
Vor dem Haus von Nockis-Star Gottfried Würcher stand plötzlich eine Deutsche mit Umzugkartons.
Mehr Chronik
Zeugen gesucht
„Rosenkavalier“ überfiel Blumenladen in Dornbirn
Gegen Wand gekracht
Arlbergtunnel nach Unfall mit Alkolenker gesperrt
Rheindörfler beim LASK
Der Altacher Anlauf auf Kühbauers Torsperre
Krone Plus Logo
Neue Supertechnologie
Österreich darf den KI-Boom nicht verschlafen
Krone Plus Logo
Wissen fürs Leben
Warum wir in unsicheren Zeiten Halt im Sinn suchen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf