Eine Bildungsstätte, die neue Maßstäbe setzt

Das neue Lernhaus vereint Kindergarten und Volksschule unter einem Dach. Nach rund zweieinhalbjähriger Bauzeit ist auf dem Areal des ehemaligen Marktgemeindeamts ein innovatives Bildungszentrum entstanden, das neue Maßstäbe setzt. Die Architektur, geplant vom Bezauer Büro Innauer Matt Architekten ZT GmbH, wurde gezielt auf die Bedürfnisse der Kinder und Pädagogen abgestimmt. Das Gebäude vereint nachhaltige Bauweise, eine offene, wohnliche Atmosphäre und modernste Technik. Die Verbindung von Kindergarten und Volksschule im selben Haus soll zudem den Gemeinschaftssinn fördern und den Kindern den Übergang in die Schule erleichtern. Der Schul- und Kindergartenbetrieb im neuen Schmuckkästchen hat bereits mit Beginn des aktuellen Bildungsjahres im September 2025 gestartet, die ersten Erfahrungen sind durchweg positiv.