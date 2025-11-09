Eine Bildungsstätte, die neue Maßstäbe setzt

Mit einem Festakt und zahlreichen Gästen ist am Samstag das Lernhaus Bezau offiziell eröffnet worden: „Mit dem Lernhaus hat Bezau ein neues Herzstück erhalten – einen Ort, an dem Kinder aufwachsen, lernen und sich entfalten dürfen“, freute sich Landeshauptmann Markus Wallner.
Das neue Lernhaus vereint Kindergarten und Volksschule unter einem Dach. Nach rund zweieinhalbjähriger Bauzeit ist auf dem Areal des ehemaligen Marktgemeindeamts ein innovatives Bildungszentrum entstanden, das neue Maßstäbe setzt. Die Architektur, geplant vom Bezauer Büro Innauer Matt Architekten ZT GmbH, wurde gezielt auf die Bedürfnisse der Kinder und Pädagogen abgestimmt. Das Gebäude vereint nachhaltige Bauweise, eine offene, wohnliche Atmosphäre und modernste Technik. Die Verbindung von Kindergarten und Volksschule im selben Haus soll zudem den Gemeinschaftssinn fördern und den Kindern den Übergang in die Schule erleichtern. Der Schul- und Kindergartenbetrieb im neuen Schmuckkästchen hat bereits mit Beginn des aktuellen Bildungsjahres im September 2025 gestartet, die ersten Erfahrungen sind durchweg positiv.
„Das unterstützen wir als Land gerne“
Beim Eröffnungsakt übernahmen Volksschulkinder die Moderation, der Unterhaltungsfaktor war dementsprechend hoch. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Bürgermusik Bezau, im Anschluss konnten sich die Besucher dann selbst ein Bild von den Räumlichkeiten machen. „Mit dem Lernhaus wurde ein Projekt umgesetzt, das nicht nur für die Kinder, sondern für die ganze Gemeinde von großem Wert ist, insbesondere für die Familien in Bezau. Das unterstützen wir als Land gerne“, betonte Landeshauptmann Markus Wallner, der gemeinsam mit Bildungslandesrätin Barbara Schöbi-Fink (beide ÖVP) dem Festakt beiwohnte.
