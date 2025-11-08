Vorarlberger Landwirt mit Güllefass abgestürzt

Auf einem Vorsäß (eine Gruppe von Hütten und Ställen, die für Viehherden als Station zwischen Hochalm und Tal genutzt wird, Anm.) in Au in Vorarlberg hat sich am Samstagvormittag ein folgenschwerer Arbeitsunfall ereignet. Ein Landwirt ist mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug rund 50 Meter abgestürzt – er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.