Vorarlberger Landwirt mit Güllefass abgestürzt

Auf einem Vorsäß (eine Gruppe von Hütten und Ställen, die für Viehherden als Station zwischen Hochalm und Tal genutzt wird, Anm.) in Au in Vorarlberg hat sich am Samstagvormittag ein folgenschwerer Arbeitsunfall ereignet. Ein Landwirt ist mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug rund 50 Meter abgestürzt – er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.
Der Landwirt war am Vormittag damit beschäftigt, Gülle auszubringen. Aus noch ungeklärter Ursache kam er plötzlich mit seinem Gefährt von einem schmalen Wiesenweg ab und stürzte samt Güllefass rund 50 Meter einen Steilhang hinunter, ehe das landwirtschaftliche Fahrzeug von einer Baumgruppe gestoppt wurde.
Verletzt, aber ansprechbar
Der Lenker zog sich beim Unfall schwere Verletzungen zu, war jedoch ansprechbar. Die Bergung gestaltete sich sehr herausfordernd: Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mithilfe der Bergrettung zum Rettungshubschrauber, der nicht direkt an der Unfallstelle landen hatte können, transportiert. Anschließend ging es ins Krankenhaus.
