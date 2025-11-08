Baukran krachte in Hohenems auf Gartenhütte

In Hohenems kam es am frühen Freitagabend zu einem spektakulären Zwischenfall: Ein Baukran war im Zuge eines Hebemanövers umgekippt – der Sachschaden ist beträchtlich, zum Glück wurden keine Personen verletzt.
Gegen 17.15 Uhr machten sich die Arbeiter einer Baufirma daran, auf dem Betriebsareal mithilfe eines Krans einen rund 2200 Kilogramm schweren Container zu versetzen. Dieses Manöver ging allerdings in die Hose: Aus noch nicht näher geklärter Ursache kippte der Kran um – während der Container auf dem Vordach des Firmengebäudes liegen blieb, krachte der Ausleger des Krans auf die Gartenhütte eines benachbarten Wohnhauses und beschädigte diese schwer.
Wie durch ein kleines Wunder befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Menschen in der Nähe der Gartenhütte, folglich gab es auch keine Verletzten zu beklagen.
Herausfordernde Bergung
In weiterer Folge wurde von der Feuerwehr für die Bergung des Kranes ein Mobilkran angefordert. Aufgrund des Einsatzes musste die L190 zeitweise gesperrt werden.
