Baukran krachte in Hohenems auf Gartenhütte

Gegen 17.15 Uhr machten sich die Arbeiter einer Baufirma daran, auf dem Betriebsareal mithilfe eines Krans einen rund 2200 Kilogramm schweren Container zu versetzen. Dieses Manöver ging allerdings in die Hose: Aus noch nicht näher geklärter Ursache kippte der Kran um – während der Container auf dem Vordach des Firmengebäudes liegen blieb, krachte der Ausleger des Krans auf die Gartenhütte eines benachbarten Wohnhauses und beschädigte diese schwer.