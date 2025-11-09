Arlbergtunnel nach Unfall mit Alkolenker gesperrt

Gleich mehrfach mit seinem Pick-up gegen die Wand des Arlbergtunnels gekracht ist am Samstagabend ein 56-jähriger Alkolenker. Der Mann zog sich dabei Verletzungen zu, sein Gefährt endete als Totalschaden. Und auch für andere Verkehrsteilnehmer hatte der Crash unliebsame Folgen.
Der Mann war um kurz vor 18 Uhr mit seinem Pickup auf der Arlbergschnellstraße von Vorarlberg kommend in Richtung Tirol unterwegs, als er plötzlich mitten im Arlbergtunnel die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Gleich mehrfach touchierte das Fahrzeug in weiterer Folge die Tunnelwand, ehe es in einer Pannenbucht zum Stillstand kam.
Tunnel für eine Stunde komplett gesperrt
Der Lenker wurde erheblich verletzt und musste ins Krankenhaus nach Zams gebracht werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. „An der Tunnelinfrastruktur entstand ebenfalls Schaden in derzeit noch unbekannter Höhe“, hieß es seitens der Exekutive. Wie sich herausstellte, war der 56-Jährige leicht alkoholisiert. Der Arlbergtunnel musste rund eine Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden – viele Reisende sahen sich folglich gezwungen, über die Passstraße auszuweichen.
