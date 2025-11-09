Arlbergtunnel nach Unfall mit Alkolenker gesperrt

Tunnel für eine Stunde komplett gesperrt

Der Lenker wurde erheblich verletzt und musste ins Krankenhaus nach Zams gebracht werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. „An der Tunnelinfrastruktur entstand ebenfalls Schaden in derzeit noch unbekannter Höhe“, hieß es seitens der Exekutive. Wie sich herausstellte, war der 56-Jährige leicht alkoholisiert. Der Arlbergtunnel musste rund eine Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden – viele Reisende sahen sich folglich gezwungen, über die Passstraße auszuweichen.