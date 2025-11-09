Der Altacher Anlauf auf Kühbauers Torsperre

Allerdings hat sich an der Donau seither einiges geändert. Trainer Dietmar Kühbauer ist zurück nach Linz gekommen. Und hat dem LASK schnell eine Struktur verpasst. Seit der ehemalige Teamspieler übernommen hat, haben die Linzer alle vier Spiele gewonnen – zu null, wohlgemerkt. Damit hat der Traditionsklub jene Rolle eingenommen, die zu Saisonbeginn die Rheindörfler innehatten – jene der besten Defensivmannschaft der Liga. Altach musste in den ersten sechs Runden nur zwei Gegentreffer einstecken, in den Spielen sieben bis zwölf aber gleich elf. Trainer Fabio Ingolitsch kennt die Gründe: „Wir waren nicht mehr so konsequent wie zu Beginn der Saison. Unsere Aufgabe ist es jetzt, so schnell wie möglich zu einem entsprechend kompakten Defensivverhalten zurückzufinden. Die individuellen Fehler müssen abgestellt werden.“