Rekordmeister schrammt an der Überraschung vorbei

Definitiv! Von Beginn an spielte der Rekordmeister munter mit, lag in der Kremser Sporthalle – in der die Hausherren in der laufenden HLA-Meisterliga-Saison noch keinen Punkt abgegeben hatten – zeitweise mit zwei Punkten voran und geriet nie mit mehr als zwei Toren in Rückstand. Der logische Pausenstand: 15:15.

Entscheidung erst in heißer Schlussphase

In Hälfte zwei ging Krems mit 17:16 in Front – es sollte die einzige Führung des Heimteams bleiben. In der Folge erspielten sich die Festspielstädter mehrfach eine +3-Führung, verpassten es aber den Sack endgültig zuzumachen. So kam es, wie es kommen musste: Tobias Auß (54., 57.) und Luca Munzinger (59.) trafen für die Kremser noch zum 26:26-Ausgleich.