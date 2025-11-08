Mit Pkw 20 Meter über steile Böschung abgestürzt

Um kurz nach 23 Uhr fuhr der 30-Jährige mit seinem Pkw auf der Gemeindestraße „Meierhof“ in Richtung der Parzelle „Auf der Egg“, am Beifahrersitz saß der 44 Jahre alte Bekannte. Plötzlich geriet das Auto aus bislang noch ungeklärter Ursache über den Fahrbahnrand hinaus, die Folgen waren fatal: Der Pkw stürzte samt den beiden Insassen rund 20 Meter über ein steiles Waldstück ab, ehe er zum Stillstand kam.