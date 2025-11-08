Mit Pkw 20 Meter über steile Böschung abgestürzt

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hat sich in der Nacht auf Samstag in Riefensberg ereignet. Ein 30-jähriger Mann war mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und rund 20 Meter abgestürzt. Er und ein weiterer Insasse (44) zogen sich dabei nicht näher definierte Verletzungen zu.
Um kurz nach 23 Uhr fuhr der 30-Jährige mit seinem Pkw auf der Gemeindestraße „Meierhof“ in Richtung der Parzelle „Auf der Egg“, am Beifahrersitz saß der 44 Jahre alte Bekannte. Plötzlich geriet das Auto aus bislang noch ungeklärter Ursache über den Fahrbahnrand hinaus, die Folgen waren fatal: Der Pkw stürzte samt den beiden Insassen rund 20 Meter über ein steiles Waldstück ab, ehe er zum Stillstand kam.
Insassen konnten sich selbstständig befreien
Erfreulicherweise gelang es den beiden Männern, sich selbstständig aus dem Fahrzeug zu befreien und die Rettungskräfte zu verständigen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurden sie von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus eingeliefert.
