Große Emotionen gab es erst nach dem Derby-Ende

Wie immer vor einem Derby werden Storys hervorgeholt und die Statistik bemüht. Die großen Emotionen gab es im gestrigen Ländle-Duell aber erst nach Schlusspfiff. Die Lustenauer jubelten über einen äußerst glücklichen 2:1-Sieg in Bregenz, die Hausherren wiederum haderten mit dem Schicksal. Als bessere und ambitionierte Elf zogen die Schwarz-Weißen den Kürzeren und stecken damit weiter ganz tief im Tabellenkeller fest. Den ganzen Unmut entlud SW-Trainer Andy Heraf auf Schiedsrichter Barmaksiz. „Es war unfassbar, welche Entscheidungen er traf. Das Foul von Maak war klar Rot, dazu hätten wir einen Handelfmeter bekommen müssen und die Ecke, die zum 2:1 führte, war auch keine.“