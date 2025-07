Tödlicher Sturz eines Fahrradfahrers

Ein 57-jähriger Mann war Freitagabend gegen 22.45 Uhr mit seinem E-Bike im Gemeindegebiet von Wolfsberg unterwegs. Am Kirchhügel kam der Radfahrer aus noch unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab, stürzte und blieb in einem Strauch hängen. Trotz der notärztlichen Erstversorgung verstarb der 57-Jährige noch an der Unfallstelle.