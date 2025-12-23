Wirbel in der Formel 1: Droht eine Protestwelle?

Bislang war in der Formel 1 ein Verdichtungsverhältnis von 18:1 erlaubt, 2026 nur noch 16:1. Nun gibt’s jedoch Gerüchte, dass Red Bull und Mercedes – während des Betriebs des Motors – dieses Verhältnis wieder auf 18:1 erhöhen können. Was wiederum zu mehr Leistung führen würde, von 15 PS und bis zu drei Zehntelsekunden pro Runde ist die Rede. Die Konkurrenz ist stinksauer. Droht jetzt sogar ein Protest-Chaos beim ersten Rennen im März in Melbourne? Die FIA ist nun gefordert, für Klarheit zu sorgen.