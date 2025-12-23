Gold- und Silberpreis zu Weihnachten auf Höhenflug

Kurz vor Weihnachten glänzt Gold heller denn je: Der Preis für das Edelmetall hat ein neues Rekordhoch erreicht und nähert sich einer Marke, die noch vor wenigen Jahren unerreichbar schien. Auch Silber kennt derzeit nur eine Richtung – nach oben. In einer Zeit globaler Unsicherheiten setzen viele Anleger offenbar auf klassische Werte.
Der Goldpreis ist in der Nacht auf Dienstag auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Eine sogenannte Feinunze – das sind rund 31 Gramm Gold – kostete zeitweise 4497,74 Dollar, umgerechnet 3829,49 Euro. Das entspricht einem Plus von bis zu 1,2 Prozent. Damit näherte sich der Preis erstmals der Marke von 4500 Dollar.
Von einem Rekord zum nächsten
Als Gründe für den Anstieg nannten Marktbeobachter laut Medienberichten vor allem zunehmende geopolitische Spannungen sowie die Aussicht auf weitere Zinssenkungen in den USA. Niedrigere Zinsen machen Anlagen wie Gold für Investoren attraktiver, da das Edelmetall selbst keine Zinsen abwirft.
Ganz halten konnte Gold das Rekordniveau zwar nicht. Zuletzt lag der Preis mit rund 4477 Dollar aber weiterhin über dem Wert vom Wochenbeginn. Bereits am Montag war Gold erstmals seit der Rally im Oktober auf eine neue Bestmarke geklettert.
Seit Ende 2024 hat der Goldpreis um etwas mehr als 70 Prozent zugelegt. Damit zählt Gold derzeit zu den erfolgreichsten Anlageformen. Zudem steuert das Edelmetall auf den höchsten Jahresgewinn seit 1979 zu. Damals hatte sich der Goldpreis innerhalb eines Jahres um 127 Prozent verteuert.
Silber sogar mit stärkeren Zuwächsen
Noch stärker als Gold entwickelte sich zuletzt Silber. Der Preis für eine Feinunze Silber stieg in diesem Jahr um rund 140 Prozent. In der Nacht auf Dienstag erreichte auch Silber einen neuen Rekordwert und lag mit 69,9929 Dollar beziehungsweise 59,59 Euro nur noch minimal unter der Marke von 70 Dollar.
„Sichere Häfen“ in unsicheren Zeiten sehr gefragt
Beide Edelmetalle sind in Zeiten großer Unsicherheit besonders gefragt. Viele Anleger betrachten sie als sogenannte „sichere Häfen“, also als Wertanlagen, die in Krisenzeiten Stabilität versprechen.
Silber hat darüber hinaus eine wichtige industrielle Bedeutung, etwa in der Elektromobilität, in der Solarindustrie und in der Technologiebranche, die den Ausbau von Künstlicher Intelligenz vorantreibt.
