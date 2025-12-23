Gold- und Silberpreis zu Weihnachten auf Höhenflug

Silber sogar mit stärkeren Zuwächsen

Noch stärker als Gold entwickelte sich zuletzt Silber. Der Preis für eine Feinunze Silber stieg in diesem Jahr um rund 140 Prozent. In der Nacht auf Dienstag erreichte auch Silber einen neuen Rekordwert und lag mit 69,9929 Dollar beziehungsweise 59,59 Euro nur noch minimal unter der Marke von 70 Dollar.