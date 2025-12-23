Novo Nordisk brachte neue Abnehmpille auf US-Markt

Mit ihr sollen auch jene Patientinnen und Patienten erreicht werden, die eine tägliche Einnahme einer Spritze vorziehen. Die Pille wird unter dem bereits bekannten Markennamen Wegovy verkauft und enthält den gleichen Wirkstoff wie die erfolgreichen Abnehmspritzen des Unternehmens. Es muss morgens auf nüchternem Magen eingenommen werden, eine halbe Stunde vor dem Essen oder Trinken.