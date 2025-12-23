Vorteilswelt
„Auf Reisen praktisch"

Novo Nordisk brachte neue Abnehmpille auf US-Markt

Ausland
23.12.2025 08:50
Nach der bekannten Abnehmspritze (Bild) hat der Pharmakonzern Novo Nordisk jetzt eine ...
Nach der bekannten Abnehmspritze (Bild) hat der Pharmakonzern Novo Nordisk jetzt eine Abnehmpille auf den Markt in den USA gebracht.(Bild: AFP)

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat die Zulassung für eine neue Abnehmpille in den USA erhalten. Im Gegensatz zur Spritze sei die Pille auf Reisen praktischer und müsse nicht gekühlt werden, sagten Analystinnen und Analysten.

Mit ihr sollen auch jene Patientinnen und Patienten erreicht werden, die eine tägliche Einnahme einer Spritze vorziehen. Die Pille wird unter dem bereits bekannten Markennamen Wegovy verkauft und enthält den gleichen Wirkstoff wie die erfolgreichen Abnehmspritzen des Unternehmens. Es muss morgens auf nüchternem Magen eingenommen werden, eine halbe Stunde vor dem Essen oder Trinken.

In einer Studie verloren Teilnehmende, die die Pille täglich einnahmen, durchschnittlich 16,6 Prozent ihres Körpergewichts. Der dänische Pharmakonzern hatte zuletzt mit Lieferproblemen bei seinen Spritzen und dem starken Wettbewerb durch den US-Konkurrenten Eli Lilly zu kämpfen. Aus den früheren Engpässen habe man gelernt und ausreichende Vorräte für die Einführung aufgebaut, hieß es.

Lukrativer Markt
Nach der Ankündigung der neuen Abnehmpille legte die Aktie von Novo Nordisk um acht Prozent zu. Eli Lilly könnte aber bereits Ende März die Zulassung für eine eigene Pille bekommen. Zuletzt war der Konkurrent mit einem eigenen Präparat an Novo Nordisk vorbeigezogen.

Der Markt für Medikamente zur Gewichtsreduktion gilt als extrem lukrativ, er könnte laut Schätzungen im kommenden Jahr ein Volumen von 150 Milliarden US-Dollar (umgerechnet 128 Milliarden Euro) erreichen. Die Abnehmpille könnte bis 2030 etwa ein Fünftel des Markts ausmachen.

