WKÖ: „Preiserhöhungen sind nicht mehr möglich“

Talabfahrten schmelzen dahin

Während die oberen Höhenlagen wie Obertauern oder Arlberg auch im Frühling noch gute Pisten bieten können, tun sich niedrigere Lagen angesichts der zunehmenden Erwärmung immer schwerer. Auch während des Föhneinbruchs im Dezember konnten manche Destinationen nicht einmal beschneien. Für einige Lagen in Niederösterreich und einige wenige Lagen in der Steiermark sei es derzeit schwierig, räumte die Unternehmerin ein. „Früher oder später wird es so sein, dass man die Talabfahrt nicht mehr hat, sondern nur noch bis zur Mittelstation fährt“, meinte Kraus-Winkler mit Blick auf weniger hoch gelegene Skigebiete.