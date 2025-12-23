Hund nach Bike-Trail kollabiert: Herrl vor Gericht

Gutachten wird nun eingeholt

Doch der 58-Jährige zahlte nicht und brachte plötzlich eine Erklärung für den Durchfall ins Spiel. Dem Hund sei am besagten Tag eine Zeckentablette verabreicht worden. „Erst vor wenigen Monaten haben wir realisiert, dass er auf diese mit Durchfall reagiert“, erklärte jetzt die als Zeugin vernommene Ehefrau in Innsbruck vor Gericht. Für die Einholung eines tiermedizinischen Gutachtens wurde die Verhandlung erneut vertagt.