Seidl: Der neue Trainer „muss uns alle abholen“

An dem der grün-weiße Herbst, der Sturz auf Platz sieben und das Europacup-Desaster nagen: „Es war nicht so leicht, als Team zusammenzuwachsen“, gibt er zu. „In den ersten Partien haben ja auch nur die Ergebnisse gestimmt. Mit den Niederlagen kam die Verunsicherung.“ Die Qualitätsfrage stellt er sich beim Kader aber nicht: „Sonst wäre keiner da, wo er jetzt ist. Aber es geht darum, das Potenzial auch abzurufen. Aus den schlechten Phasen lernt man.“