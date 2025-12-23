Kein Sitzplatz im Abteil trotz Extra-Reservierung

Doch am meisten ärgert sie sich über den Rat der ÖBB in den Medien, eine Sitzplatzreservierung wäre momentan empfehlenswert. Das tat Frau R. nun bereits drei Mal. „Zweimal bin ich nicht mal in die Nähe meines reservierten Platzes gekommen, weil das Gedränge zu groß war“. Beim dritten Mal schaffte sie es endlich – nur war ihr Platz bereits von einem anderen Gast besetzt. Nach freundlichem Hinweis, sie hätte diesen Platz reserviert, murmelte der unfreundliche Herr nur: „Zu spät, jetzt sitz‘ ich schon hier.“