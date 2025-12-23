ÖSV-Pechvogel: „Plötzlich ist ganze Saison vorbei“

Die berühmten Kamelbuckeln auf der Saslong wurden Eichberger vor einer Woche zum Verhängnis. Aufgrund des Schneefalls kam er mit wenig Tempo zu den spektakulären Bodenwellen. Die Folge: Unser Speed-Spezialist landete auf dem Gegenhügel am dritten Kamelbuckel und riss sich das vordere Kreuzband sowie den Meniskus im rechten Knie. Die Olympiasaison war damit für den 25-jährigen Steirer gelaufen.