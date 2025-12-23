Vorteilswelt
Bilanz des Sportchefs

99ers-Spitzenwerte sorgen für Weihnachtsfrieden

Steiermark
23.12.2025 07:00
Bei Michael Schiechl (r.) und den 99ers ging die Formkurve in den letzten Wochen steil bergauf.
Bei Michael Schiechl (r.) und den 99ers ging die Formkurve in den letzten Wochen steil bergauf.(Bild: GEPA)

Als Zweiter geht’s für die Grazer Eishockey-Cracks vor Weihnachten auf Kurzurlaub. Die Statistiken der bisherigen Spiele sprechen gleich mehrfach für die 99ers. Bei Spitzenspieler Lukas Haudum gibt es nach einer Prügelei beim Match in Salzburg leichte Entwarnung.

Nach dem heiß umkämpften 0:3 bei Salzburg, dem ersten Spiel ohne Punkte unter Neo-Coach Lacroix, ging’s für das Eishockey-Team der 99ers auf einen dreitägigen Weihnachtskurzurlaub – Freitag und Sonntag stehen für die Grazer zwei Heimpartien gegen Linz und Pustertal (jeweils 17.30) an. Mit Blick auf Tabellenrang zwei, das beste Penaltykilling der Liga, das zweitbeste Powerplay und die Führung in der Fairplay-Wertung zog Sportchef Philipp Pinter zufrieden Zwischenbilanz:

Philipp Pinter zog zufrieden Zwischenbilanz
Philipp Pinter zog zufrieden Zwischenbilanz(Bild: Christian Jauschowetz)

Aufwärtstrend: „Ich bin sehr angetan, wie sehr die Mannschaft an einem Strang zieht. Auch das Spiel beim Meister in Salzburg, der zuletzt fünfmal gewonnen hat, hätte anders ausgehen können, weil unser Führungstor zählen hätte müssen. Die Schiedsrichter haben sich danach bei uns entschuldigt. Letztlich sind uns zwei Unkonzentriertheiten zum Verhängnis geworden. Trotzdem bin ich sehr zufrieden, denn seit dem Trainerwechsel haben wir von 16 Partien zwölf gewonnen.“ Unter Interimscoach Pinter gab’s wie unter Lacroix je sechs Siege und zwei Niederlagen. „Es geht in eine gute Richtung. Wir machen vieles schon sehr gut, spielen konstanter und stabiler und lenken auch die engen Partien in unsere Richtung. Aber wir müssen dranbleiben, denn jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen.“

Lukas Haudum (l.) trug in Salzburg nach Prügelei mit Bourke einen „Brummschädel“ davon.
Lukas Haudum (l.) trug in Salzburg nach Prügelei mit Bourke einen „Brummschädel“ davon.(Bild: GEPA)

Verletzungen: „Momentan fehlt uns nur Verteidiger Frank Hora bis Februar. Bei Lukas Haudum gibt’s nach seinem Aufprall mit dem Kopf aufs Eis (Anm. nach einer Prügelei mit Bourke) bezüglich einer Gehirnerschütterung noch kleine Fragezeichen. Auch wenn er sagt, dass es ihm gut geht.“

Die nächsten Schritte: „Es wäre wichtig, gegen Linz und Pustertal zu punkten, denn die Liga ist so eng. Bis auf den KAC haben zum Glück zuletzt alle für uns gespielt. Aber wir wollen unsere Head-to-Head-Bilanz ausbauen – bislang liegen wir in den Duellen fast gegen alle Gegner vorne.“

Stimmung: „Diese ist nach den vielen Erfolgen exzellent!“ Was ein Heimbesuch von 3114 Fans im Schnitt unterstreicht. „Wir gehen davon aus, dass auch in den nächsten Partien die Hütte brennen wird.“

Porträt von Volker Silli
Volker Silli
