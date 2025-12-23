99ers-Spitzenwerte sorgen für Weihnachtsfrieden

Aufwärtstrend: „Ich bin sehr angetan, wie sehr die Mannschaft an einem Strang zieht. Auch das Spiel beim Meister in Salzburg, der zuletzt fünfmal gewonnen hat, hätte anders ausgehen können, weil unser Führungstor zählen hätte müssen. Die Schiedsrichter haben sich danach bei uns entschuldigt. Letztlich sind uns zwei Unkonzentriertheiten zum Verhängnis geworden. Trotzdem bin ich sehr zufrieden, denn seit dem Trainerwechsel haben wir von 16 Partien zwölf gewonnen.“ Unter Interimscoach Pinter gab’s wie unter Lacroix je sechs Siege und zwei Niederlagen. „Es geht in eine gute Richtung. Wir machen vieles schon sehr gut, spielen konstanter und stabiler und lenken auch die engen Partien in unsere Richtung. Aber wir müssen dranbleiben, denn jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen.“