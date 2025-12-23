Vorteilswelt
Defekt mit Folgen

160 Zugpassagiere mitten auf Strecke evakuiert

Niederösterreich
23.12.2025 07:46
Panne auf der Weststrecke – für etwa 160 Betroffene sowie die Einsatzkräfte war es eine lange ...
Panne auf der Weststrecke – für etwa 160 Betroffene sowie die Einsatzkräfte war es eine lange Nacht (Symbolbild).(Bild: P. Huber)

Nächtlicher Einsatz auf der Westbahnstrecke in Niederösterreich: Bei Loosdorf im Bezirk Melk hat am späten Montagabend ein ÖBB-Zug evakuiert werden müssen. Rund 160 Passagiere mussten mitten auf der Strecke die Bahn verlassen.

Der Railjet war auf dem Weg von Bregenz nach Wien, als die Fahrt bei Loosdorf ein jähes Ende nahm. Gegen 23 Uhr ging auf der neuen Weststrecke nichts mehr – ein technischer Defekt hatte laut Medienberichten den Zug zum Stehen gebracht. 

Langwieriger Einsatz
Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr rückten an, etwa 160 Passagiere mussten aus dem Zug gebracht werden. Verletzte gab es nicht, die Evakuierung war allerdings langwierig.

Die Reisenden wurden in weiterer Folge mit Bussen weitertransportiert. Der Zug musste abgeschleppt werden. Nach etwa zweieinhalb Stunden war der Einsatz beendet.

