160 Zugpassagiere mitten auf Strecke evakuiert

Nächtlicher Einsatz auf der Westbahnstrecke in Niederösterreich: Bei Loosdorf im Bezirk Melk hat am späten Montagabend ein ÖBB-Zug evakuiert werden müssen. Rund 160 Passagiere mussten mitten auf der Strecke die Bahn verlassen.
Der Railjet war auf dem Weg von Bregenz nach Wien, als die Fahrt bei Loosdorf ein jähes Ende nahm. Gegen 23 Uhr ging auf der neuen Weststrecke nichts mehr – ein technischer Defekt hatte laut Medienberichten den Zug zum Stehen gebracht.
Langwieriger Einsatz
Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr rückten an, etwa 160 Passagiere mussten aus dem Zug gebracht werden. Verletzte gab es nicht, die Evakuierung war allerdings langwierig.
Die Reisenden wurden in weiterer Folge mit Bussen weitertransportiert. Der Zug musste abgeschleppt werden. Nach etwa zweieinhalb Stunden war der Einsatz beendet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.