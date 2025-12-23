Störfall im AKW: Reaktor in Schweden abgeschaltet

Politischer Wirbel um Kernkraft

Politisch hat die Atomkraft in Schweden zuletzt wieder an Bedeutung gewonnen. Die konservative Regierung und ihre rechtspopulistische Unterstützerpartei, die Schwedendemokraten, hatten sich vor ihrem Amtsantritt im Herbst 2022 darauf geeinigt, die Kernenergie auszubauen. Die Regierung betrachtet die Atomkraft als einen entscheidenden Baustein auf dem Weg zu einer klimafreundlicheren Zukunft.