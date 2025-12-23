Kurz nach Wartung
Störfall im AKW: Reaktor in Schweden abgeschaltet
Ein technischer Fehler hat den Betrieb eines schwedischen Atomreaktors vorübergehend zum Stillstand gebracht. Der Reaktor Forsmark 1 wurde Medienberichten zufolge abgeschaltet, während Experten an der Behebung des Problems arbeiten. Brisant: Erst in der vergangenen Woche waren Wartungsarbeiten an der Anlage abgeschlossen worden.
Wie schwedische Medien in der Nacht unter Berufung auf den Betreiber Vattenfall berichteten, handelt es sich um eine vorübergehende Abschaltung. Derzeit werde an der Behebung des Fehlers gearbeitet. Nähere Angaben zur Art des Problems oder zur Dauer der Abschaltung wurden zunächst nicht gemacht.
Drei Reaktoren an Standort
Forsmark 1 liegt rund 130 Kilometer nördlich von Stockholm und wurde laut Vattenfall-Webseite im Jahr 1980 in Betrieb genommen. Am Standort Forsmark sind insgesamt drei Reaktoren angesiedelt.
In Schweden sind derzeit drei Atomkraftwerke mit insgesamt sechs Reaktoren in Betrieb. Neben Forsmark befinden sich zwei Reaktoren im Kraftwerk Oskarshamn sowie einer im Kraftwerk Ringhals. Zusammen liefern die Anlagen etwa 30 Prozent der schwedischen Stromerzeugung.
Politischer Wirbel um Kernkraft
Politisch hat die Atomkraft in Schweden zuletzt wieder an Bedeutung gewonnen. Die konservative Regierung und ihre rechtspopulistische Unterstützerpartei, die Schwedendemokraten, hatten sich vor ihrem Amtsantritt im Herbst 2022 darauf geeinigt, die Kernenergie auszubauen. Die Regierung betrachtet die Atomkraft als einen entscheidenden Baustein auf dem Weg zu einer klimafreundlicheren Zukunft.
