Heiliger Geist oder Ratte: Anouks Kunst wühlt auf

Am falschen Planeten

Aus der Serie „I miss the place where I am from“ wird zum ersten Mal eine Wand-Skulptur aus Messing gezeigt – ein Lamm, das aus der Welt fällt. Anouk spielt damit auf das „Wrong Planet Syndrom“ an, das im Zusammenhang mit Autismus die Empfindung „Ich passe nicht in diese Welt“ widerspiegelt. Denn eine nicht-binäre Identität, die sich jenseits von Geschlecht, Alter und Herkunft definiert, passt eben auch nicht in eine Gesellschaft, die alles in Schubladen steckt und „das Andere“ abwertet.