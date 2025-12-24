Vorteilswelt
Wildgewordener Bayer

Trotz Pfefferspray verletzte Rowdy eine Polizistin

Oberösterreich
24.12.2025 17:39
(Bild: Kerschbaummayr Werner)

Die Justiz suchte bereits nach dem Mann, geschnappt werden konnte er allerdings erst, nachdem er in Braunau völlig durchgedreht war. Der 47-Jährige ging in seiner Wut aber auf eine Polizistin los und verletzte sie. Zuvor hatte er bereits auch einen Anrainer verletzt. Ob bei dem Mann der Weihnachtsfriede inzwischen eingekehrt ist, ist nicht bekannt.

Zwei Streifen waren am Montagabend gegen 20.15 Uhr wegen eines Randalierers in der Stadt Braunau alarmiert worden. Ein 47-jähriger Bayer soll einen 49-jährigen Braunauer Anrainer attackiert und verletzt haben. Der Verdächtige ergriff aber vor dem Eintreffen der Polizei die Flucht.

Wie sich herausstellte, lagen gegen den Mann schon zwei aufrechte Vorführungsanordnungen zum Strafantritt in der Justizanstalt vor. Während der folgenden Fahndung kehrte der Flüchtige aber wieder an den Einsatzort zurück. Bei der Anrede durch Beamte ergriff er allerdings sofort wieder die Flucht, wobei er wie wild auf zwei Polizistinnen losrannte.

Trotz der Androhung, einen Pfefferspray einzusetzen, bremste er sich vor den beiden Beamtinnen nicht ein. Die Folge: Der 47-Jährige wurde besprüht. Dennoch gelang es ihm noch, eine der Polizistinnen gewaltsam zu Boden zu stoßen und zu verletzen.

Der Angreifer kam ebenfalls zu Sturz und konnte dadurch endlich festgenommen werden. Der aggressive Bayer wurde in die Justizanstalt Ried im Innkreis eingeliefert.

Oberösterreich

