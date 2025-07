Alex Kristan: „Das erste Lebensdrittel ist vorbei“

Am Freitag, 4. Juli, spielt er im Rahmen der Salzkammergut Festwochen in der Saline Ebensee „50 Shades of Schmäh“ – einen pointengeladenen Rundumschlag über das Älterwerden. Er meint: „Das erste Lebensdrittel ist vorbei, es hilft nur Schmäh gegen das Silber im Haar und das Blei in den Beinen.“ Im „Krone“-Talk verrät er aber auch, was er genießt.