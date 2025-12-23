So lässt sich Wartezeit aufs Christkind verkürzen

Der Heilige Abend steht an, doch die Zeit, bis das Christkind in die Häuser geflattert kommt, kann sich ziehen. Um den heutigen Tag etwas kurzweiliger zu gestalten, haben wir ein paar Vorschläge für die ganze Familie gesammelt. Vom Skifahren über den Zoo bis hin zum Weihnachtsmuseum; von der Grottenbahn übers Eislaufen bis hin zu Krippenausstellungen – damit lässt sich auf jeden Fall ein gelungener Tag gestalten!