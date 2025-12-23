Vorteilswelt
Leichen in Auto

Das Todesdrama im Lipno-Stausee ist wohl geklärt

Oberösterreich
23.12.2025 17:47
In diesem Auto wurden die beiden Leichen entdeckt.
In diesem Auto wurden die beiden Leichen entdeckt.

Es war einer der ungewöhnlichsten Kriminalfälle Oberösterreichs – nun scheint er geklärt. Im September waren zwei Freunde aus dem Mühlviertel, beide waren damals 26 Jahre alt, nach einem Ausflug nach Tschechien spurlos verschwunden. Zehn Jahre später wurden sie im Lipno-Stausee entdeckt – tot.

„Kommissar Zufall“ brachte am 22. September Bewegung in den aufsehenerregenden Vermisstenfall, der für zehn Jahre ungeklärt blieb. Denn bei Taucharbeiten im Moldaustausee wurde das Auto jener beiden Mühlviertler gefunden, die seit Mitte September 2015 als vermisst galten. Jetzt gibt es weitere Ermittlungsdetails.

Gutachten nun fertig
In den sterblichen Überresten der beiden Mühlviertler (beide 26), die nach einer jahrelangen Suche, tot im Lipno-Stausee gefunden worden waren, sind keine Spuren von Drogen, Alkohol oder Medikamenten gefunden worden. Das ergab das toxikologische Gutachten in Tschechien, wie Gottfried Mitterlehner, Leiter des Landeskriminalamts Oberösterreich gegenüber der „Krone“ bestätigt.

Man geht deshalb auch von einem Unfall im September 2015 aus, der Fall wird damit wohl schon bald zu den Akten gelegt werden. Denn es gibt keine Anzeichen, dass Fremdverschulden vorliegt und auch die Gutachten brachten keine Hinweise. Man geht also von einem Unfall aus – auch wenn noch viele Fragen offen bleiben. 

Oberösterreich

