AK OÖ warnt vor Kürzung beim Eltern-Kind-Zuschuss

Verlust des Kinderbetreuungsgeldes droht

Brisant ist aus Sicht der AK auch, dass die Untersuchungen bisher Voraussetzung für die Weitergewährung des Kinderbetreuungsgeldes waren. Werden sie aus Kostengründen ausgelassen, droht Familien der Verlust wichtiger Leistungen. Angesichts von Inflation und massiver Teuerung wäre laut AK eine Erhöhung des Zuschusses notwendig gewesen. Stattdessen werde der Betrag auf weniger als die Hälfte gekürzt. „Familien und vor allem alleinerziehende Eltern kämpfen seit Jahren mit massiven Preissteigerungen. Gerade jetzt brauchen sie Unterstützung anstelle von Kürzungen“, so Stangl.