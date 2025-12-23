Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trotz Preissteigerung

AK OÖ warnt vor Kürzung beim Eltern-Kind-Zuschuss

Oberösterreich
23.12.2025 15:15
Arbeiterkammer-Präsident Andreas Stangl: „Das Land kürzt bei den Familien und verschärft somit ...
Arbeiterkammer-Präsident Andreas Stangl: „Das Land kürzt bei den Familien und verschärft somit die finanzielle Situation der Eltern.“(Bild: Florian Stoellinger)

Die Arbeiterkammer Oberösterreich schlägt Alarm: Die geplante Kürzung des Eltern-Kind-Zuschusses durch die oberösterreichische Landesregierung ab 2026 stößt bei der AK auf scharfe Kritik. Betroffen seien ausgerechnet jene, die besonders auf Unterstützung angewiesen sind – werdende Mütter, Kinder und finanziell belastete Familien.

0 Kommentare

Der Eltern-Kind-Zuschuss wird vom Land Oberösterreich ausbezahlt, wenn alle vorgeschriebenen Untersuchungen im Rahmen des Eltern-Kind-Passes absolviert werden. Bislang erhielten Familien drei Teilbeträge zu je 135 Euro, insgesamt also 405 Euro. Künftig soll es nur noch eine einmalige Auszahlung von 160 Euro geben. „Das Land kürzt bei den Familien und verschärft somit die finanzielle Situation der Eltern“, kritisiert AK-Präsident Andreas Stangl.

Zwar sind die Eltern-Kind-Pass-Untersuchungen bei Vertragsärztinnen und -ärzten grundsätzlich kostenlos, doch laut AK müssen immer mehr Schwangere wegen langer Wartezeiten auf teure Wahlärzt:innen ausweichen. Dadurch steigen die finanziellen Hürden – und damit auch das Risiko, dass wichtige Untersuchungen zur frühzeitigen Erkennung von Entwicklungsstörungen oder Erkrankungen gar nicht durchgeführt werden. Kurzfristige Einsparungen könnten so langfristig hohe medizinische und soziale Folgekosten nach sich ziehen.

Verlust des Kinderbetreuungsgeldes droht
Brisant ist aus Sicht der AK auch, dass die Untersuchungen bisher Voraussetzung für die Weitergewährung des Kinderbetreuungsgeldes waren. Werden sie aus Kostengründen ausgelassen, droht Familien der Verlust wichtiger Leistungen. Angesichts von Inflation und massiver Teuerung wäre laut AK eine Erhöhung des Zuschusses notwendig gewesen. Stattdessen werde der Betrag auf weniger als die Hälfte gekürzt. „Familien und vor allem alleinerziehende Eltern kämpfen seit Jahren mit massiven Preissteigerungen. Gerade jetzt brauchen sie Unterstützung anstelle von Kürzungen“, so Stangl.

Besonders hart treffen Einschnitte im Sozialbereich einkommensschwache Haushalte. Laut AK sind vor allem Ein-Eltern-Haushalte sowie Familien mit drei oder mehr Kindern betroffen. Während österreichweit durchschnittlich 17 Prozent der Bevölkerung als armuts- oder ausgrenzungsgefährdet gelten, liegt dieser Anteil bei Alleinerziehenden bei 43 Prozent und bei Familien mit mindestens drei Kindern bei rund 32 Prozent. Genau diese Gruppen seien auf jeden Euro angewiesen.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
140.200 mal gelesen
Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
132.779 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
113.533 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr Oberösterreich
Trotz Preissteigerung
AK OÖ warnt vor Kürzung beim Eltern-Kind-Zuschuss
Neues vom SOKO-Star
Ferry Öllinger: „Bin nicht mehr der nette Onkel!“
Obduktion liegt vor
Wilderer hat Wolf vom Mühlviertel am Gewissen
Kein Winterwunderland
Zu Weihnachten wird‘s so richtig ungemütlich
Krone Plus Logo
Mama leidet an Demenz
„Zuerst war ich so richtig fertig mit der Welt“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf