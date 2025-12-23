AK OÖ warnt vor Kürzung beim Eltern-Kind-Zuschuss

Die Arbeiterkammer Oberösterreich schlägt Alarm: Die geplante Kürzung des Eltern-Kind-Zuschusses durch die oberösterreichische Landesregierung ab 2026 stößt bei der AK auf scharfe Kritik. Betroffen seien ausgerechnet jene, die besonders auf Unterstützung angewiesen sind – werdende Mütter, Kinder und finanziell belastete Familien.
Der Eltern-Kind-Zuschuss wird vom Land Oberösterreich ausbezahlt, wenn alle vorgeschriebenen Untersuchungen im Rahmen des Eltern-Kind-Passes absolviert werden. Bislang erhielten Familien drei Teilbeträge zu je 135 Euro, insgesamt also 405 Euro. Künftig soll es nur noch eine einmalige Auszahlung von 160 Euro geben. „Das Land kürzt bei den Familien und verschärft somit die finanzielle Situation der Eltern“, kritisiert AK-Präsident Andreas Stangl.
Zwar sind die Eltern-Kind-Pass-Untersuchungen bei Vertragsärztinnen und -ärzten grundsätzlich kostenlos, doch laut AK müssen immer mehr Schwangere wegen langer Wartezeiten auf teure Wahlärzt:innen ausweichen. Dadurch steigen die finanziellen Hürden – und damit auch das Risiko, dass wichtige Untersuchungen zur frühzeitigen Erkennung von Entwicklungsstörungen oder Erkrankungen gar nicht durchgeführt werden. Kurzfristige Einsparungen könnten so langfristig hohe medizinische und soziale Folgekosten nach sich ziehen.
Verlust des Kinderbetreuungsgeldes droht
Brisant ist aus Sicht der AK auch, dass die Untersuchungen bisher Voraussetzung für die Weitergewährung des Kinderbetreuungsgeldes waren. Werden sie aus Kostengründen ausgelassen, droht Familien der Verlust wichtiger Leistungen. Angesichts von Inflation und massiver Teuerung wäre laut AK eine Erhöhung des Zuschusses notwendig gewesen. Stattdessen werde der Betrag auf weniger als die Hälfte gekürzt. „Familien und vor allem alleinerziehende Eltern kämpfen seit Jahren mit massiven Preissteigerungen. Gerade jetzt brauchen sie Unterstützung anstelle von Kürzungen“, so Stangl.
Besonders hart treffen Einschnitte im Sozialbereich einkommensschwache Haushalte. Laut AK sind vor allem Ein-Eltern-Haushalte sowie Familien mit drei oder mehr Kindern betroffen. Während österreichweit durchschnittlich 17 Prozent der Bevölkerung als armuts- oder ausgrenzungsgefährdet gelten, liegt dieser Anteil bei Alleinerziehenden bei 43 Prozent und bei Familien mit mindestens drei Kindern bei rund 32 Prozent. Genau diese Gruppen seien auf jeden Euro angewiesen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.