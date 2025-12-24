„So wird bei uns dahoam Weihnachten g’feiert“

Wahrscheinlich gönnt sich Renate Wiener in diesem Augenblick eine Tasse Kaffee, legt Musik auf, zündet die vier Kerzerln an, atmet tief durch – und genießt die Ruhe vor dem Sturm. Denn heute wird es voll im Haus der 68-Jährigen! Elf Personen feiern gemeinsam Weihnachten – darunter auch Ehemann Franz (69), die beiden Töchter, drei Enkerl und die 98-jährige „Urli“. „Wer weiß, wie lange das noch möglich ist. Deshalb genießen wir es sehr, wenn wir über die Feiertage alle beisammen sind. Früher haben wir bei meiner Oma gefeiert, dann bei meiner Mutter – jetzt sind wir alle bei uns. Eine schöne Familientradition. Aber ich bin auch froh, wenn es wieder vorbei ist.“ Denn egal, wie gut man vorbereitet ist: „Am Ende wird es trotzdem immer hektisch.“