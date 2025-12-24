Weihnachten heißt es oft: Ab in den Süden

Weihnachten unter Palmen – für die einen ist das unvorstellbar, für anderen überhaupt das Beste. Schon seit Jahren voll im Trend sind Ägypten und wer es weiter mag, Thailand. Doch der Linzer Airport spielt kaum eine Rolle bei den weihnachtlichen Reisen in ferne Länder.
Die Weihnachtsferien starten – und das bedeutet für viele auch: Ab in den Urlaub! „Das Reiseverhalten der Oberösterreicher zu Weihnachten und Neujahr ist ungebrochen gut. Die Rezession und die Unsicherheiten wirken sich nicht aus“, sagt Felix König, stellvertretender Sprecher der Reisebüros in Oberösterreich.
Ägypten ist noch immer ein Renner
Wohin zieht es die Landsleute heuer während der Winterferien? „Wenn es mit dem Flugzeug gehen soll: nach Ägypten“, sagt König. Gefragt seien zudem die Kanarischen Inseln. „Die Weihnachtszeit ist auch prädestiniert für Fernstrecken. Da liegt Thailand sehr gut, aber auch die Malediven, Mauritius und die Emirate.“
Durchwachsener Start in die Wintersaison
Der Linzer Flughafen – über den Airport wird aktuell wegen steigender Verluste und sinkender Passagierzahlen viel debattiert – spiele im Wintergeschäft wie in den Vorjahren „keine große Rolle“, so König. Das bestätigt ein Blick auf den Flugplan: Zum beliebtesten Reiseziel der Oberösterreicher, Ägypten, heben während der Weihnachtsferien von Linz aus nur zwei Flieger ab.
Die Rezession und die Unsicherheiten wirken sich auf das Weihnachtsgeschäft nicht aus.
Felix König, stv. Fachgruppenobmann Reisebüros, WKOÖ
Bild: MecGreenie Production OG
Nicht nur Reisen in die Ferne beschäftigen die heimischen Touristiker, sondern auch die Nächtigungen in Oberösterreich. Hierbei ist unser Bundesland durchwachsen in die Wintersaison gestartet: Zwar verzeichnete OÖ bei den ausländischen Gästen im November ein Plus von sechs Prozent zum Vorjahr auf nunmehr 166.000 Übernachtungen. Bei den inländischen Urlaubern gab es aber ein Minus von knapp fünf Prozent auf 321.000 Nächtigungen
