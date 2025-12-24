Weihnachten heißt es oft: Ab in den Süden

Nicht nur Reisen in die Ferne beschäftigen die heimischen Touristiker, sondern auch die Nächtigungen in Oberösterreich. Hierbei ist unser Bundesland durchwachsen in die Wintersaison gestartet: Zwar verzeichnete OÖ bei den ausländischen Gästen im November ein Plus von sechs Prozent zum Vorjahr auf nunmehr 166.000 Übernachtungen. Bei den inländischen Urlaubern gab es aber ein Minus von knapp fünf Prozent auf 321.000 Nächtigungen