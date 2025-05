Bad Ischl: Zwei Knackwürste im Kaiserpark

Und das nennt man „total gestrandet“: Ein Segelboot in Echtgröße wurde im Marmorschlössl der Kaiserin Sisi angespült. Das nagelneue Boot stammt von Erwin Wurm. Der Steirer ist ein Weltklasse-Künstler, der normalerweise in Museen in New York oder im Wiener Museumsquartier ausstellt. Aber nun präsentiert er im Kaiserpark von Bad Ischl seine einzigartigen Skulpturen.