699 Euro Miete für eine verschimmelte Mini-Wohnung

Über eines seiner schönsten Weihnachtsgeschenke durfte sich ein allein lebender Welser freuen: Er hat eine neue Wohnung gefunden. Für 23 Quadratmeter muss er künftig „nur“ noch 230 Euro zahlen. Zuletzt legte er für eine geringfügig größere „Garagenwohnung“ auf einem Parkplatz 699 Euro hin. „Das ist die Hälfte meines Monatslohns. Jetzt hoffe ich, dass ich endlich wieder gesund werde“, erzählt der Arbeiter der „Krone Oberösterreich“ bei einem Lokalaugenschein.