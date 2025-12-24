Vorteilswelt
Abzocke-Vorwürfe

699 Euro Miete für eine verschimmelte Mini-Wohnung

Oberösterreich
24.12.2025 09:00
Die Ausstattung der Wohnungen ist laut der Vermieter-Firma ein Grund für den Mietpreis von 699 Euro pro Monat.
Die Ausstattung der Wohnungen ist laut der Vermieter-Firma ein Grund für den Mietpreis von 699 Euro pro Monat.(Bild: Markus Wenzel)

Mit Abzocke-Vorwürfen sieht sich eine Linzer Immo-Firma konfrontiert. Sie soll Schimmel-Apartments um einen viel zu hohen Preis an Wohnungssuchende vermieten, die sonst wenige Möglichkeiten am Immo-Markt haben. Die Firma spricht von einem Ablenkungsmanöver einer Mieterin, die einen Mietrückstand haben soll.

Über eines seiner schönsten Weihnachtsgeschenke durfte sich ein allein lebender Welser freuen: Er hat eine neue Wohnung gefunden. Für 23 Quadratmeter muss er künftig „nur“ noch 230 Euro zahlen. Zuletzt legte er für eine geringfügig größere „Garagenwohnung“ auf einem Parkplatz 699 Euro hin. „Das ist die Hälfte meines Monatslohns. Jetzt hoffe ich, dass ich endlich wieder gesund werde“, erzählt der Arbeiter der „Krone Oberösterreich“ bei einem Lokalaugenschein.

Die Mini-Wohnungen sind ebenerdig und grenzen an Garagen sowie einen Autoparkplatz an.
Die Mini-Wohnungen sind ebenerdig und grenzen an Garagen sowie einen Autoparkplatz an.(Bild: Markus Wenzel)

„Der Schimmel hat mich krank gemacht. Ich habe die Vermieter oft darauf aufmerksam gemacht. Sie haben mich nur vertröstet“, ist der Welser enttäuscht. Bei Regen tritt auch Wasser in die Erdgeschoßwohnung mit einem einzigen Fenster ein. Der Ausblick: ein großer Parkplatz. „Autos werden bis spät in die Nacht repariert und vermutlich illegal verkauft“, so der Welser.

So sieht es beim einzigen Fenster der Wohnung aus.
So sieht es beim einzigen Fenster der Wohnung aus.(Bild: Markus Wenzel)

Vermieter ist die Linzer Staune-Immobilien-Gruppe. Thomas Stelzhammer von der Geschäftsführung reagierte rasch auf die Anfrage der „Krone“, die auf Wunsch des Mieters anonym verfasst wurde. Stelzhammer vermutet deshalb ein „Ablenkungsmanöver“ einer Mieterin, die im Zahlungsrückstand sein soll.

Für das Wäschewaschen müssen zwei Euro bezahlt werden.
Für das Wäschewaschen müssen zwei Euro bezahlt werden.(Bild: Markus Wenzel)

Schimmel durch unsachgemäße Nutzung
„Der Schimmelbefall ist auf eine unsachgemäße Nutzung zurückzuführen.“ So seien zu seltenes und zu kurzes Lüften bei zusätzlichem Trocknen von Wäsche oder dem Kochen in der Wohnung für den Schimmel verantwortlich. „Beim Vormieter kam es zu keinerlei Schimmelbildung. Eine technische Überprüfung hat keine baulichen Mängel ergeben. Es ist uns in unserem Objekt auch kein weiterer Fall von Schimmel bekannt“, versichert Stelzhammer.

Zitat Icon

 Durch die Ausstattung und die Flexibilität ergibt sich der Gesamtpreis. Langzeitmieter sind aufgrund der höheren Preisgestaltung nicht unsere Zielgruppe.

Thomas Stelzhammer, Geschäftsführung Staune-Immobilien

Den Preis von 699 Euro erklärt er wie folgt: „Es ist ein vollmöbliertes Apartment für Monteure, Handelsreisende und Menschen, die rasch eine Wohnmöglichkeit benötigen. Betriebskosten, Strom, Internet und Versicherung sind inklusive. Langzeitmieter sind nicht unsere Zielgruppe.“

Zitat Icon

Durch die kurzen Mietverträge kann das Mietergesetz umgangen werden.

Ralf Drack, Welser Gemeinderat

Der Welser Gemeinderat Ralf Drack schüttelt den Kopf: „Mit der Kurzzeitmiete umgeht man das Mietergesetz. Die Wohnung ist eine Art touristische Einrichtung. Die Immo-Firma zielt auf Leute hin, die bei der Wohnungssuche keine andere Wahl haben, weil sie zu kurz in Österreich sind.“ 

Porträt von Mario Zeko
Mario Zeko
Abzocke-Vorwürfe
