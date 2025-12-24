699 Euro Miete für eine verschimmelte Mini-Wohnung

Mit Abzocke-Vorwürfen sieht sich eine Linzer Immo-Firma konfrontiert. Sie soll Schimmel-Apartments um einen viel zu hohen Preis an Wohnungssuchende vermieten, die sonst wenige Möglichkeiten am Immo-Markt haben. Die Firma spricht von einem Ablenkungsmanöver einer Mieterin, die einen Mietrückstand haben soll.
Über eines seiner schönsten Weihnachtsgeschenke durfte sich ein allein lebender Welser freuen: Er hat eine neue Wohnung gefunden. Für 23 Quadratmeter muss er künftig „nur“ noch 230 Euro zahlen. Zuletzt legte er für eine geringfügig größere „Garagenwohnung“ auf einem Parkplatz 699 Euro hin. „Das ist die Hälfte meines Monatslohns. Jetzt hoffe ich, dass ich endlich wieder gesund werde“, erzählt der Arbeiter der „Krone Oberösterreich“ bei einem Lokalaugenschein.
„Der Schimmel hat mich krank gemacht. Ich habe die Vermieter oft darauf aufmerksam gemacht. Sie haben mich nur vertröstet“, ist der Welser enttäuscht. Bei Regen tritt auch Wasser in die Erdgeschoßwohnung mit einem einzigen Fenster ein. Der Ausblick: ein großer Parkplatz. „Autos werden bis spät in die Nacht repariert und vermutlich illegal verkauft“, so der Welser.
Vermieter ist die Linzer Staune-Immobilien-Gruppe. Thomas Stelzhammer von der Geschäftsführung reagierte rasch auf die Anfrage der „Krone“, die auf Wunsch des Mieters anonym verfasst wurde. Stelzhammer vermutet deshalb ein „Ablenkungsmanöver“ einer Mieterin, die im Zahlungsrückstand sein soll.
Schimmel durch unsachgemäße Nutzung
„Der Schimmelbefall ist auf eine unsachgemäße Nutzung zurückzuführen.“ So seien zu seltenes und zu kurzes Lüften bei zusätzlichem Trocknen von Wäsche oder dem Kochen in der Wohnung für den Schimmel verantwortlich. „Beim Vormieter kam es zu keinerlei Schimmelbildung. Eine technische Überprüfung hat keine baulichen Mängel ergeben. Es ist uns in unserem Objekt auch kein weiterer Fall von Schimmel bekannt“, versichert Stelzhammer.
Durch die Ausstattung und die Flexibilität ergibt sich der Gesamtpreis. Langzeitmieter sind aufgrund der höheren Preisgestaltung nicht unsere Zielgruppe.
Thomas Stelzhammer, Geschäftsführung Staune-Immobilien
Den Preis von 699 Euro erklärt er wie folgt: „Es ist ein vollmöbliertes Apartment für Monteure, Handelsreisende und Menschen, die rasch eine Wohnmöglichkeit benötigen. Betriebskosten, Strom, Internet und Versicherung sind inklusive. Langzeitmieter sind nicht unsere Zielgruppe.“
Durch die kurzen Mietverträge kann das Mietergesetz umgangen werden.
Ralf Drack, Welser Gemeinderat
Der Welser Gemeinderat Ralf Drack schüttelt den Kopf: „Mit der Kurzzeitmiete umgeht man das Mietergesetz. Die Wohnung ist eine Art touristische Einrichtung. Die Immo-Firma zielt auf Leute hin, die bei der Wohnungssuche keine andere Wahl haben, weil sie zu kurz in Österreich sind.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.