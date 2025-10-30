HC Strache kämpft nun an mehreren Fronten

Indes lassen die Medienklagen gegen Pensionistinnen immer noch die Wogen hochgehen. Nachdem sich der Ex-FPÖ-Chef zu Wort gemeldet hatte, kontert die Tochter von Veronika F. – jener 68-Jährigen, die Strache wegen eines geteilten Artikels 6000 Euro zahlen musste: „So wie Herr Strache das darstellt, dass es das Gesetz gibt und Unwissenheit vor Strafe nicht schützt, das ist dennoch eine Ausbeuterei und Ausnutzerei dieser Aussage.“ Doch auch Zuspruch kommt von Lesern: „Auch ein Strache hat seine Persönlichkeitsrechte und muss sich nicht alles gefallen lassen.“