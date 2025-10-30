Wiener Wohnbau-Modell macht europaweit Schule

Wien räumt dabei ein, dass der soziale Wohnbau in der Stadt auch auf schon seit 100 Jahren aufgebauten Ressourcen beruht, und außerdem darauf, dass „nie privatisiert“ worden sei. Mit Verweis auf derzeitige Entwicklungen in der EU – die Energieversorgung von Hamburg, die Wasserversorgung von Paris und Berlin, und Teile des Londoner Öffi-Netzes wurden zuletzt wieder von der öffentlichen Hand übernommen – meint Ludwig auch hier selbstbewusst: „Dieses Modell ist nicht Vergangenheit, sondern Zukunft.“