„Stammgast“ in Wels wurde schon wieder verurteilt

Sechs Monate Zusatzhaft fasste ein tschechischer Berufskrimineller am Donnerstag in Wels aus. Das Prozedere vor Gericht kennt er bereits: Im Jänner fasste er in Wels bereits 4,5 Jahre Haft aus, in seinem Heimatland hat er acht Vorstrafen, die teils Jahrzehnte zurückliegen. Erwischt worden war er, weil er ins Radar gerauscht war.