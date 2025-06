Vorentscheidung über neuen Uni-Standort gefällt

Es war ein Riesen-Aufreger: Im vergangenen Herbst legte sich die Stadt Linz gegen die Umwidmung des geplanten Areals für die neue Digital-Universität in Linz quer. Mit der Standortsuche ging es zurück an den Start, Städte wie Wels und Steyr brachten sich ins Spiel. Nun erfuhr die „Krone“: Die IT:U bleibt in Linz.