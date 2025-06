Endspurt vor dem Start in die Sommerferien

Das letzte Wochenende vor den großen Sommerferien wartet mit so manchen Highlights auf. Ein buntes Potpourri an Musik gibt es quer durchs Land: In Leonding treten Lukas Perman und Missy May auf, an der Bruckneruni sorgt z. B. das Kulturpicknick im Rahmen der SummerJazzNites für gute Stimmung. Traditionen und Brauchtum erleben kann man beim Kronenfest in Wels und im Keltendorf in Mitterkirchen.