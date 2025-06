Baum stoppte gefährlichen Sturz eines Australiers

Der 39-jährige Australier aus Wien wanderte am Donnerstag im Reichraminger Hintergebirge über den Hochschlacht Steig talwärts in Richtung Weißwasser. Auf einer Seehöhe von 775 Meter kam der Wanderer am teilweise sehr steilen und anspruchsvollen Steig vom Weg ab, rutschte aus und überschlug sich mehrmals. Rund 20 Meter stürzte er in Richtung einer Schlucht.