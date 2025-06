Ehemann (35) wird wegen Mordes an Gattin angeklagt

Drei Monate nach der Bluttat in Neukirchen an der Enknach im Bezirk Braunau hat die Staatsanwaltschaft Ried Anklage gegen den 44-jährigen Michael G. erhoben. Er steht im Verdacht, seine 35-jährige Gattin am 22. März nach dem Fortgehen in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer getötet zu haben. Mehr als zehnmal soll er auf den Oberkörper der Frau eingestochen haben, ein Stich ins Herz sei letztlich tödlich gewesen. Nach der Tat dürfte G. versucht haben, Suizid zu begehen, was aber scheiterte.