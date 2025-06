Als der LASK vor genau 60 Jahren zum Mythos wurde

Jahrzehntelang hatte im rot-weiß-roten Fußball gegolten: Meister wird man in Wien – oder man wird es nicht! Doch dann kam das Jahr 1965, kamen Dolfi Blutsch, Helmut Köglberger, Franz Viehböck & Co. – und damit Kerle mit Herz, Hirn, Härte, Hunger und mit so viel Gefühl für Ball und Spiel, dass sie Österreichs Sport-Hierarchie auf den Kopf stellten.