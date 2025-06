Roboter greift jetzt Feuerwehren unter die Arme

In der Logistik sind fahrerlose Transportsysteme kaum noch wegzudenken, in der Landwirtschaft können Roboter autonom das Säen, Pflanzen und Düngen übernehmen – und jetzt ist Hightech-Unterstützung auch bei Feuerwehren am Vormarsch. Ein Roboterfahrzeug übernimmt immer öfter in brenzligen Situationen. Damit werden die Gefahren für Leib und Leben reduziert.