Radfahrer missachte Vorrang: Lkw erfasste Senior

In Micheldorf kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall mit einem kw, bei dem ein Radfahrer verstarb. Ein 58-jähriger niederländischer LKW-Fahrer fuhr um 15.47 Uhr auf der B138 in Richtung Graz, als von links aus der Kaltenprunnerstraße ein 82-jähriger einheimischer Radfahrer trotz Nachrang in die Kreuzung einfuhr. Der Lkw-Lenker leitete eine Notbremsung ein, konnte jedoch eine Kollision mit dem Radfahrer nicht mehr verhindern.



Einige Meter weit weg geschleudert

Der Radfahrer wurde einige Meter davongeschleudert und blieb neben der Fahrbahn regungslos liegen. Der Notarzt konnte nur noch der Tod des 82-Jährigen feststellen.