Der nächste Fußball-Riese in der Existenz-Krise

In der letzten Saison mischte man noch die Europa League auf, nun kämpft Olympique Lyon vor dem Gericht gegen den Zwangsabstieg. Der hoch verschuldete Traditionsverein ist im freien Fall – oder auf den Spuren von Juventus Turin & Co. Bereits in der Vergangenheit standen viele Topklubs vor dem sicher geglaubten Aus …