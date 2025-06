Was Boxen mit psychischer Gesundheit zu tun hat

Erfolgreiche Premiere

In Kooperation mit dem Land OÖ, pro mente OÖ und der Pädagogischen Hochschule hatten rund 1100 Schüler zwischen zwölf und 20 Jahren seit April insgesamt 58 Projekte zum Thema psychosoziale Gesundheit entworfen und am Donnerstag kurz vorgestellt. Damit war die maximale Teilnehmerzahl erreicht. „Für junge Menschen ist mentale Gesundheit essenziell. Daher wollen wir die Jugendgesundheitskonferenz in den kommenden Jahren auch in die anderen Regionen des Landes bringen“, so Landeshauptmann-Stv. Christine Haberlander (ÖVP).