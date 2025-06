So einfach beseitigte Felix Gall seine Schwäche

Teamfokus liegt auf Felix

In seinem dritten Jahr bei „AG2R“ hat sich Felix auch an die Chefrolle gewöhnt – bei der Heimatrundfahrt seines Rennstalles ist alles auf den Österreicher ausgelegt: „Ich bin in diese Rolle hineingewachsen, die Unterstützung ist richtig gut. Wir werden einen guten Mix aus Flachfahrern, Routiniers und Berghelfern zur Tour bringen. In der Schweiz haben wir gezeigt, dass wir Rennen auch mitbestimmen können, verstecken brauchen wir uns vor niemandem – auch wenn in Frankreich alles noch schneller ist.“ Trotzdem will Gall im Juli in Frankreich die nächste Sternstunde erleben. Anschließend plant er im August und September noch die Teilnahme an der Vuelta in Spanien.