Ferienstart: Freudige Gesichter vor den Schulen

Zeugnis holen und ab in die Ferien – das stand heute bei rund 260.000 Wiener Schülern am Programm. Die „Krone“ war an einer Brennpunktschule im 15. Bezirk und einer „Insel der Seligen“ in Wien-Döbling. Eines haben die zwei Standorte gemein: Freudige Kinder und Jugendliche, die sich auf neun Wochen Ferien freuen.