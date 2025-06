„Webb“-Teleskop macht erstes Foto von Babyplanet

Planet hat etwa die Masse des Saturn

Die protoplanetare Scheibe von CE Antilae ist in drei verschiedene Ringe unterteilt, von denen einer schmal ist und von zwei leeren „Bahnen“ begrenzt wird, die größtenteils frei von Materie sind. Genau in dieser Lücke befindet sich der noch junge Planet TWA 7b, dessen Masse in etwa der des Saturn entspricht.