Drei Jahre Haft für Messerstich im Vollrausch

Freunde gingen dazwischen

Angeklagt sind mehrere Delikte: Zuerst sollen sich die beiden Streithähne im starken Rausch beim Besäufnis in der Wohnung eines Freundes in die Haare geraten sein. Hier habe der Erstangeklagte dem Zweitangeklagten gedroht, er werde ihm die Kehle durchschneiden, ihn am Hals gepackt und einen Faustschlag versetzt. Dieser habe ihm dann seinerseits einen heftigen Faustschlag ins Gesicht verpasst. Bevor die Situation eskalieren konnte, seien andere Freunde dazwischengegangen, und der Rumäne habe die Wohnung mitsamt Freundin verlassen.