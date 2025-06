Beamter als Schmuggler: 34 Hundebabys gerettet

Auch sein Komplize hat eine überraschende Vita: Der 46-Jährige ist Abteilungsleiter für Verkehr in einem im slowakischen Ministerium! „Es tut mir leid“, sagt er. „Ich hätte mich nie drauf einlassen sollen, aber ich habe meinem Freund vertraut, dass eh alles passen wird.“ Gepasst hatte aber gar nichts: Die 34 Hundebabys waren in sehr schlechtem Zustand, als sie in Kärnten Tierschützern übergeben werden konnten. „Ein Hund war fast tot“, knurrt Richterin Götz.